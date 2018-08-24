Английские туристы заберут домой раненого щенка из Сочи

Собака с раненой лапой и разорванным боком пришла в гостиницу, где ее заметила супружеская пара из Великобритании.

Щенка отвезли в ветклинику, ему сделали операцию. Собаке дали кличку Роза. Она привязалась к англичанам и они решили забрать ее с собой.

У супругов дома живет кокер-спаниель. Новые хозяева щенка скоро вернутся в Лондон. Роза сможет переехать к ним, когда ей исполнится четыре месяца. Ей сделают прививки и чипизацию, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перуанский Рикардо Лазо во время ЧМ в Сочи встретил бездомного щенка, который прихрамывал на одну лапу.

Он привел собаку к себе в номер и решил забрать ее с собой, но его рейс был запланирован на следующее утро. Мужчина не смог взять животное из-за отсутствия документов для перевоза в самолете. Болельщик прилетел 10 августа из Перу в Москву и забрал собаку, которую в столицу из Сочи привезли волонтеры.

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