Австралийские и перуанские футболисты поделились впечатлениями от Сочи

Сборные Австралии и Перу готовятся к заключительной встрече группового этапа, который пройдет на стадионе «Фишт».

Для австралийцев визит в город — уже второй. В прошлом году на Кубке Конфедераций эта команда встречалась с немцами.

«Сочи — прекрасный, красивый город. Здесь хороша береговая линия, пейзажи. У нас есть опыт выступления на этом стадионе, в прошлом году мы провели здесь матч против Германии во время Кубка конфедераций. Думаю, мы сможем использовать то, что у нас есть определенный опыт игры на этой арене. Здесь замечательные условия для хорошей игры в футбол и у нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха», — сказал вратарь сборной Австралии Мэтт Райан.

Только победа позволит австралийцам выйти в 1/8 чемпионата мира. Для их соперника этот матч точно станет последним на турнире. Но перуанцы обещают дать бой и также отмечают условия, в которых они провели этот мундиаль.

«Это великолепный чемпионат мира. Все, что здесь происходит, замечательно. У нас навсегда останутся воспоминания о том, как нас и другие команды приветствовали в России. Это беспрецедентно. Все было великолепно, замечательно», — цитирует главного тренера сборной Перу Рикардо Гареку корреспондент «Кубань 24».

Матч Перу — Австралия состоится 26 июня и начнется в 17:00. Встреча для стадиона «Фишт» станет четвертой за время ЧМ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до этого на сочинской арене прошли игры Испания — Португалия, Бельгия — Панама и Германия — Швеция.

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