Коммерческим банком «Югра» было получена материальная помощь от принадлежащей Алексею Хотину компании Radamant Financial. Сумма полученного банковской компанией капитала составила 20 млрд. руб. Radamant Financial является основным акционером банковского учреждения и владеет его 52,5% акций. Вероятно на решение Алексея Хотина повлияло участие Микаила Шишханова, о котором можно прочесть подробнее, в предотвращении банкротства «Бинбанка».

Участие Radamant Financial в увеличении капитала банка «Югра» по заявлению пресс-службы банковского учреждения будет безвозмездным. Руководством основного акционера кредитной компании стало прекращение обязательств банка по возмещению суммы основного долга, образовавшегося из-за заключенных ранее договоров субординированного депозита. Финансовая помощь будет переведена в капитал банковского учреждения в полном объеме и отражена в его финансовой отчетности, о чем и заявил глава службы в своем официальном сообщении.

Это поступление финансовых средств происходит в рамках намерения акционеров привлечения 500 млн. долларов в капитал банковского учреждения. Это привлечение средств было предусмотрено среднесрочной стратегией банка, которая была принята на собрании акционеров, проходившем в апреле 2017 года.

Поводом для включения в повестку дня вопроса о дополнительном привлечении средств стало сообщение в средствах массовой информации о намерении Центрального банка Российской Федерации докапитализировать банковское учреждение на сумму, которая превышает 40 млрд. рублей. Однако информация, сообщения некоторыми журналистами масс-медиа не была подтверждена президентом кредитной компании.

Поводом проявить внимание Центрального банка Российской Федерации к банку «Югра» стали отрицательные финансовые показатели деятельности финансового учреждения. Не смотря на это, руководство банка «Югра» в лице президента кредитной организации заверило клиентов и партнеров, что готово в полном объеме выполнять взятые ранее на себя обязательства. На данный момент у банка «Югра» отозвана лицензия.