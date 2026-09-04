Стартовало голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету

Жители Краснодарского края выбирают хутора и станицы с населением от ста до тысячи человек, где в рамках нацпроекта «Экономика данных» в 2027 году проведут качественную связь и мобильный интернет.

– Благодаря программе устранения цифрового неравенства и нацпроекту «Экономика данных» мы последовательно сокращаем «цифровой разрыв» между городом и селом. С 2021 года в голосовании за подключение малонаселенных пунктов к мобильному интернету приняли участие больше 90 тысяч жителей Кубани, и это дало реальный результат: базовые станции связи построили в 150 станицах и хуторах, обеспечив качественной связью свыше 40 тысяч человек. Это лучший пример того, как прямое участие граждан помогает нам создавать комфортные условия для жизни в каждом уголке Кубани, – отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

До 8 ноября совершеннолетние граждане могут отдать свой голос за населенный пункт из региона прописки на Госуслугах или по почте по адресу: 1123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме нужно указать свои данные: имя и адрес регистрации, а также населенный пункт, где по вашему мнению в первую очередь необходима связь. Письмо может подписать сразу несколько человек – будет учтен голос каждого.

Базовые станции связи построят в населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов.

В числе малых населенных пунктов, где в прошлом году появилась связь – хутор Солдатская Балка Отрадненского района, жители которого приняли активное участие в голосовании в 2024 году.

Видеоинструкция: как проголосовать на Госуслугах

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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