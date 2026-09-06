На Кубани стартовал первый региональный проект «Сельский блогер»

1 из 5 Его запустил Медиацентр «Дом журналистики». В течение двух месяцев жители станиц, сел и хуторов Краснодарского края будут создавать и развивать в социальных сетях авторские проекты о жизни в сельских территориях региона.

Проект реализуют при поддержке двух краевых департаментов –информационной и молодежной политики, а также медиагруппы «Кубань24».

Люди и их ежедневный труд, локальные проекты и бренды, культурные традиции, природные маршруты, агротуризм и возможности для самореализации – проект «Сельский блогер» поможет участникам находить интересные темы и представлять их широкой аудитории ярко, честно и жизненно.

– Наша миссия – просвещать и, может быть, в какой-то степени вовлекать жителей региона в общий процесс социальной ответственности. Мы работаем со смыслами, словом и образами, формируя мышление и мировоззрение жителей. Через проект «Сельский блогер» мы стараемся донести, как важно понимать, насколько социальные медиа могут повлиять на людей. Кроме того, мы транслируем привлекательность жизни в селе, чтобы миграционный поток перенаправить из городов. Наши сельские территории действительно успешные и комфортные, они сильно преобразились за последние десять лет, – отметила на открытии проекта руководитель департамента информационной политики Галина Навазова.

Участниками проекта стали жители сельских территорий Краснодарского края в возрасте от 18 лет. Самому старшему автору – 52 года. Кандидаты прошли предварительный отбор, во время которого эксперты оценивали их мотивацию, видеовизитки и действующие страницы в социальных сетях.

«Сельский блогер» – это практико-ориентированная программа и система наставничества для тех, кто хочет развивать и продвигать свою территорию или социально-значимый проект. В сентябре и октябре участники освоят навыки креативного мышления, основы формирования личного бренда, создание вертикальных видео, мобильную съемку и монтаж, копирайтинг и инструменты искусственного интеллекта. Также они разберутся в алгоритмах социальных сетей, охватах и продвижении, научатся выстраивать коллаборации, взаимодействовать с аудиторией и, что самое важное, – друг с другом.

– Через этот проект мы хотим повысить привлекательность жизни в сельских территориях. Вторая, не менее важная, цель – попытаться сформировать сообщество единомышленников, которые будут не конкурентами, а одним комьюнити, группой людей с общими ценностями, зараженных одной хорошей идеей, готовых помочь друг другу и включиться в социально значимые проекты, – подчеркнула автор проекта, директор Медиацентра «Дом журналистики» Анна Косарева.

Обучение включает три очных модуля, практическую работу между занятиями, кураторское сопровождение и подготовку выпускных медиапроектов.

Партнером выступил медиахолдинг«Кубань24», так что в числе наставников будут профессионалы высокого уровня, а лучшие работы выпускников попадут в эфир телеканала. В финале проекта планируется большой телевизионный выпуск с сельскими блогерами.

– Мы очень рассчитываем на то, что участники станут нашими друзьями, партнерами, с кем мы будем взаимодействовать и запускать совместные проекты. Материалы блогеров актуальны и востребованы на нашем телеканале. Совместно мы сможем рассказывать о том, как меняются наши территории, делать эфиры и соцсети лучше, интереснее, создавать много хорошего контента, – отметил генеральный директор медиагруппы «Кубань24» Павел Тычинкин.

Первый модуль обучения – «Медиа и блогинг. Роль блогеров в развитии сельских территорий». Его спикерами стали заслуженный работник культуры Краснодарского края Ирина Лукинская, профессиональный фотограф и ведущий преподаватель фотошколы «Птичка» в Краснодаре Стас Телеховец, специалист по видеоконтенту Виктория Сережкина. Эксперты поделились профессиональными знаниями и практическими инструментами создания фото- и видеоконтента, которые участники смогут сразу применить в работе над собственными медиапроектами.

К старту второго модуля участникам предстоит определить тематику своих блогов, разработать контент-стратегии и снять первые тестовые ролики. На каждом этапе они будут получать обратную связь и рекомендации кураторов-экспертов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края