В Краснодарском крае простились с Исхаком Машбашем

1 из 3 В ауле Урупском губернатор принял участие в траурной церемонии прощания с Героем труда России, народным писателем Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Абхазии.

– Мы прощаемся с Исхаком Машбашем – удивительным человеком большого таланта, глубокой мудрости и щедрой души. Его уход из жизни – большое горе не только для его семьи, родных и близких. Наша страна потеряла своего достойного и верного сына. Исхака Шумафовича я знал лично. Он всегда восхищал выдающимся литературным даром и при этом скромностью, искренней любовью к своему народу. Вспоминаю его произведение «Мосты». Это не просто стихотворение – это заповедь того, как надо жить. Мы должны проводить мосты от сердца к сердцу, от страны к стране, чтобы сохранить нашу общую землю, нашу великую Россию. Люди мосты строят, люди же их и разрушают. И если мы хотим жить в мире и согласии надо сейчас делать все, чтобы последующие поколения росли на свободной земле Адыгеи и Кубани. Об этом всегда говорил Исхак Шумафович. Он будет жить столько, сколько мы будем помнить творчество этого талантливейшего человека, ставшего нравственным ориентиром для современников, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что Исхак Машбаш для миллионов людей стал проводником в историю, традиции, древнюю самобытную культуру адыгского народа. Глава региона от имени жителей Краснодарского края выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя, всему народу Адыгеи.

Исхак Машбаш родился 28 мая 1931 года в ауле Урупском Успенского района Краснодарского края. Окончил Адыгейское педагогическое училище, Литературный институт имени М. Горького в Москве, отделение работников печати, телевидения и радиовещания Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Работал в газете «Социалистическая Адыгея», Адыгской писательской организации, журнале «Дружба», был председателем правления Союза писателей Адыгеи.

Первый роман Исхака Машбаша «Оплаканных не ждут» вышел в 1966 году. Всего же он является автором более 60 книг, переведенных на многие языки мира. Среди самых известных – «Раскаты далекого грома», «Жернова», «Хаг-Гирей». Писатель перевел на адыгейский язык «Слово о полку Игореве», а также произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Сергея Есенина, Владимира Маяковского. Является автором текста государственного гимна Республики Адыгея.

Исхак Машбаш – Герой Труда РФ, лауреат государственных премий СССР в области литературы, искусства и архитектуры, РСФСР имени М. Горького, литературной премии имени М. Шолохова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор