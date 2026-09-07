Вениамин Кондратьев вручил награды победителям скачек на Кубок и призы губернатора Краснодарского края

1 из 22 Главное событие кубанского скакового сезона традиционно провели на краснодарском ипподроме. Мероприятие также посетили председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко, заместитель губернатора Александр Агибалов и министр сельского хозяйства края Федор Дерека.

– На Краснодарском ипподроме особенно чувствуется характер казачьего края и неразрывная связь поколений, которая сегодня как никогда важна. Для наших предков конь был не просто помощником в поле – он был боевым товарищем, опорой, защитником и верным другом. Скаковые традиции – часть нашей истории, которая не должна уйти в прошлое. Тут собрались сильнейшие жокеи, тренеры, коневладельцы и скакуны, которые подтвердили свой высокий класс. Спасибо наездникам за верность непростому ремеслу, которое требует мастерства, физической подготовки. Искренняя благодарность всем, кто занимается содержанием и разведением лошадей, дает возможность детям и молодежи прикоснуться к делу своих дедов и прадедов. Коневодство на Кубани живет и развивается благодаря вашим стараниям и ежедневному упорному труду, – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что особая гордость Кубани – племенное коневодство. Сегодня в регионе 1,3 тыс. племенных скакунов, а всего лошадей – около 8 тыс.

По итогам скакового сезона в прошлом году первое и третье места в России заняли кубанские коннозаводчики, еще два таких хозяйства вошли в десятку лучших. Краснодарский край остается лидером в стране по развитию коневодства.

– Для нас, жителей Кубани, скачки – не просто спортивное мероприятие. Это часть нашей казачьей культуры. Отмечу, что в текущем году Краснодарский край стал одним из трех субъектов Российской Федерации, где конный спорт признан базовым видом. Это стало возможным благодаря тому вниманию, которое краевая власть уделяет этому направлению, а также интересу, который проявляется к нему: около пяти тысяч юношей и девушек отдают предпочтение именно этому виду спорта. Мы активно его развиваем. У нас работают спортшколы в шести муниципалитетах, есть школа олимпийского резерва и очень много делается для конного спорта на Кубани, – отметил Юрий Бурлачко.

Общий призовой фонд – 16 млн рублей разыграли в 12 заездах. Открыли программу показательным выступлением казаков – на джигитовке они продемонстрировали искусство верховой езды.

В главной скачке дня на Кубок губернатора лидировал Мырзабек Каппушев на 6-летнем рыжем жеребце по кличке Адонис Барс, коневладелец – Александр Пшеничный. Они получили выигрыш – 5 млн рублей. Также разыграли традиционные призы главы региона «Надежда Кубани» и «Краса Кубани». Награды победителям губернаторских скачек вручил Вениамин Кондратьев.

Также провели скачки за Кубок Регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения Николай Гриценко вручил награды победителям.

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Кубок губернатора учредили в 2011 году. Обязательное условие участие в нем – происхождение скакунов, они должны быть рождены в Краснодарском крае или Республике Адыгея.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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