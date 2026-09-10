Кубань на втором месте в России по числу подключенных к проекту «Пушкинская карта» учреждений

1 из 3 Вице-губернатор Елена Воробьева провела совещание с заместителями глав муниципалитетов по соцблоку, на котором обсудили вопросы в сфере культуры.

– Для нас важно, чтобы молодежь развивала свой кругозор, просвещалась, познавала культурный код нашей страны. Пять лет назад был создан проект «Пушкинская карта», который реализуется по нацпроекту «Семья». Благодаря ему школьники и студенты от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счет бюджетных средств. Сегодня государство поддерживает культурные проекты, которые направлены на развитие духовных и нравственных ценностей. Наша задача не насильно заставить, а показать, рассказать и направить подрастающее поколение в правильное русло, – сказала Елена Воробьева.

Замглавы региона отметила, что по числу подключенных учреждений культуры к проекту «Пушкинская карта» Краснодарский край занимает второе место в стране – таких в регионе 611.

Также на совещании шла речь о работе музеев. Их на Кубани 63. В прошлом году их посетили более 3,2 млн раз, в половине случаев это были школьники. Елена Воробьева подчеркнула, что такую тенденцию необходимо сохранить и нарастить.

– Еще один флагманский проект – «Школьные театры». Его запустили при поддержке Президента РФ и реализуют по нацпроекту «Молодежь и дети». Он не только про воспитание и духовность, но и про раскрытие талантов в сфере культуры. Край здесь активен – 1226 общеобразовательных организаций стали участниками проекта, а почти 44 тысяч детей задействованы в нем, – отметила вице-губернатор.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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