В кубанской столице проведут гастрономический фестиваль

1 из 3 С 13 по 27 сентября в Краснодаре пройдет фестиваль «Родина борща». В нем примут участие 13 ресторанов и ресторанных концепций города.

– Гастрономические фестивали выполняют сразу несколько задач. Они сохраняют локальные кулинарные традиции и семейные рецепты, стимулируют развитие креативных индустрий, укрепляют связи между жителями, бизнесом и творческими сообществами. В совокупности это формирует устойчивый имидж Краснодара как центра южной кухни и повышает его привлекательность для туристов, – отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Каждый ресторан представит по две версии борща – классические и авторские, — дополнив их сопутствующим блюдом или напитком.

Раньше «Родина борща» проводилась как праздник одного ресторана, теперь формат расширили до городского фестиваля, пригласив не только крупные заведения, но и небольшие локальные проекты.

На фестивале можно будет попробовать необычные версии борща: с грушей‑дичкой, по‑тайски, с хамоном, с вишней и вяленой уткой.

Финал фестиваля приурочен ко Дню города. 26 и 27 сентября на площадке «Центр Города» состоится праздник с гуляниями, гастрономической программой, маркетом локальных брендов, спортивными активностями, музыкой и благотворительными инициативами.

Пресс-служба администрации Краснодарского края