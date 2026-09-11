В Краснодарском крае на поддержку проектов в турсфере в 2026 году направят 395 млн рублей

Преференцию предоставляют бизнесу в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Субсидия позволяет компенсировать затраты на проекты по развитию туристской инфраструктуры, стимулируя рост отрасли.

– Распределение субсидий позволяет сохранить вектор устойчивого развития туротрасли, повысить ее роль в экономике страны. В Краснодарском крае преференция весьма востребована. В минувшем году Кубань вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по объемам поддержки туристического бизнеса. В новом отборе планируется распределить остаток средств субсидий – более 294 миллионов рублей, – рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

В общей сложности в 2026 году планируется поддержать не менее 20 проектов. Министерство курортов в этом году уже провело три отбора получателей субсидий среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам которых поддержку получили 9 проектов на общую сумму 100,2 млн рублей.

Подать заявки на получение субсидий можно с 11 по 20 сентября. Размер субсидии составит от 1 до 20 млн рублей. Среди условий – софинансирование (заявитель должен вложить не менее 30% собственных средств). Действует строгий контроль за целевым использованием денег. Финансирование можно использовать на обустройство пляжей, создание объектов кемпинг-размещения, развитие доступной туристской среды, национального маршрута, обустройство турмаршрутов, создание электронных путеводителей, а также на реализацию проектов в рамках развития автомобильного туризма.

Заявки формируют в электронной форме с помощью интерфейса «Электронный бюджет». Участник отбора получателей субсидий может подать не более одной заявки по каждому из направлений. Подробнее с критериями отбора и условиями получения меры поддержки можно ознакомиться по ссылке.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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