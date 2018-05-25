Болельщики ФК «Краснодар» признали Виктора Классона лучшим игроком сезона

Атакующий полузащитник более чем на 20% обогнал экс-капитана «быков» Андреаса Гранквиста.

Виктор Классон собрал 45,4% голосов, центральный защитник Гранквист — 23,6%. По итогам голосования третье место досталось центрфорварду Федору Смолову, за которого проголосовали 16,1% респондентов.

В опросе приняло участие около 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки ФК «Краснодар» Гранквист и Классон за сезон дольше всех в команде пробыли на поле. Оба футболиста вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2018. Федора Смолова вызвали в сборную России.

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