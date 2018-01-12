Болельщики объявили сбор денег для пострадавшего в пожаре ветерана ФК «Кубань»

Во время пожара в одной из пятиэтажек в Краснодаре 11 января пострадал Виталий Фурса. Его супруга погибла.

Виталий Фурса находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ФК «Кубань». Он провел за «желто-зеленых» 282 матча.

Сбор средств объявили в группе болельщиков «Трибуна Юг» на сайте «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел 11 января около 1:00 в одной из пятиэтажек на улице Атарбекова. По данным следствия, 72-летняя женщина закурила и уснула. Произошло возгорание. Женщина погибла, ее 72-летнего мужа госпитализировали.

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