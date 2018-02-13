CAS опубликует пояснения по каждому не допущенному на ОИ россиянину

Об этом заявил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб.

По его словам, в мотивировочной части будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении.

«Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — сказал Матье Риб.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что хочет знать причины, по которым МОК не выдал приглашение россиянину Антону Шипулину для участия в Играх-2018, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», CAS в день открытия Олимпиады 9 февраля отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане.

Сборную России 5 декабря 2017 года отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр 43 российских спортсмена, их результаты на домашней Олимпиаде аннулированы.

«Чистых» российских спортсменов решили допустить на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн. В заявку на Олимпиаду в Пхенчхане вошли 169 российских атлетов, в том числе 12 кубанских.

Впоследствии СAS полностью оправдал 28 атлетов, санкции с них сняли, их результаты на Олимпиаде-2014 восстановлены. Сборная РФ вернулась на первое место медального зачета Олимпиады в Сочи. МОК 5 февраля отказал 15 оправданным судом россиянам в приглашении на ОИ-2018. Недопуск на Игры в Пхенчхане в суде оспорили 32 российских спортсмена.

Вернуться на ленту

Источник