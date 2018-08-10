Число паломников в Мекку из Краснодарского края возросло в несколько раз

Также их число за последние годы увеличилось из Адыгеи и Крыма.

Как сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов, в этом году хадж совершат более 650 человек из трех регионов.

Большинство совершают паломничество за свой счет.

«Число паломников в Мекку из Адыгеи, Кубани, Крыма за последние годы увеличилось в разы. Рост совершающих хадж объясняется тем, что согласно вероучению при соблюдении всех обрядов паломничества мусульманин может избавиться от грехов и духовно очиститься. Мусульмане трех регионов объединились», — сказал он.

Шхалахов уточнил, что хадж в Мекку в составе группы российских мусульман совершит 71 паломник из Адыгеи и Краснодарского края, что почти в три раза больше, чем в 2016 году. Число мусульман, отправляющихся в хадж из Крыма, в этом году превысит 600 человек. Такая многочисленная группа паломников из республики отправится в хадж впервые, сообщил депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.

Паломники из десятков стран соберутся в Мекке для совершения священного хаджа в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Официальная дата хаджа определяется авторитетными саудовскими богословами, сообщает ТАСС.

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