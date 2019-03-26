Член СПЧ в апреле собирается посетить Мамаева и Кокорина в СИЗО

Андрей Бабушкин сообщил о намерении в апреле посетить футболистов.

«В отличие от ОНК мы не имеет права их посещать по собственному желанию, мы должны согласовывать это со ФСИН России», — рассказал РИА «Новости» Бабушкин.

Также стало известно, что адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

Если жалобу коммуницируют, то она будет рассмотрена в ЕСПЧ в приоритетном порядке. Как объяснил адвокат Андрей Ромашов, у Кокорина сложилась ситуация, которая позволяет рассмотреть жалобу в приоритетном порядке, то есть в течение года, тогда как остальные подобного рода жалобы рассматриваются около пяти лет, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов допустил, что судебный процесс по делу двух спортсменов может затянуться. Он не знает, когда судья огласит приговор, так как «невозможно по этому делу что-либо прогнозировать». Бушманов добавил, что присяжных в суде не будет, поскольку они не предусмотрены законом, и отметил, что рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным 8 октября 2018 года устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Кокорин и Мамаев будут находиться под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля. Хавбека ФК «Краснодар» перевели из двухместной камеры в камеру на десять человек. Теперь во время прогулки он играет в футбол с однокамерниками. Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро.

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Кокорина могут перевести под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что он получил в СИЗО ожоги.

Дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

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Дело Мамаева и Кокорина