Дед Мороз из Великого Устюга поздравил кубанцев

Он провел в Краснодарском крае целых два дня, посетил детский дом, онкоцентр и исполнил сотни желаний жителей региона. Также волшебник побывал на телекомпании «Кубань 24», чтобы поздравить с Новым годом.

«Дарите друг другу свое тепло. Тогда 2018-й и все последующие годы пройдут для вас исключительно хорошо. Обнимаю, люблю, жду в гости. Ваш российский Дед Мороз», — сказал гость.

К поздравлению Деда Мороза присоединяется весь коллектив телеканала «Кубань 24». Мы желаем вам счастливого Нового года и только хороших «Фактов».

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