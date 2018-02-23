Десантники вернулись в Новороссийск после пешего перехода до Рязани

Из города 3 февраля вышли 30 бойцов десантно-штурмовой дивизии и пешком отправились в Рязань.

Беспрецедентный марш-бросок приурочили к 75-летию со дня освобождения Кубани от фашистов, 100-летию Рязанского училища ВДВ и вековому юбилею Красной армии.

Почти 1,5 тыс. км бойцы преодолели чуть больше чем за две недели. По южным районам передвигались бегом, а когда добрались до заснеженных, встали на лыжи. По пути делали остановки в городах и возлагали цветы к воинским мемориалам.

«Люди нас встречали как героев. Потому что это первый марш, который совершали в новом веке. Был момент, когда мы уже забывали про боль, про моральную и физическую усталость, потому что близился конец перехода, и скоро мы должны были до него дойти», — рассказал участник марш-броска.

Руководство Воздушно-десантных войск России уже назвало этот марафон уникальным.

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