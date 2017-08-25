ФК «Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы

Второй матч раунда плей-офф прошел в Белграде 24 августа.

Уже на седьмой минуте счет открыли хозяева. Полузащитник «Црвены Звезды» Неманья Радоньич сумел в касание переправить мяч в пустую часть ворот Андрея Синицына. В самом начале второго тайма преимущество «красно-белых» укрепил Гелор Канга, из-за штрафной забивший в правую девятку.

На 81-й минуте капитан «черно-зеленых» Андреас Гранквист реализовал пенальти после нарушения правил против Андрея Ивана. Итог матча — 2:1 в пользу сербской команды.

По сумме двух матчей «Краснодар» сыграл с «Црвеной Звездой» вничью — 4:4. Однако «быки» не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, исход противостояния определили два мяча, забитые сербами в Краснодаре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч в Белграде прошел при аншлаге, на него продали 52 тыс. билетов. Из-за травмы в игре не смог принять участие хавбек «Краснодара» Михайло Ристич.

ФК «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы одержал победу над «Црвеной Звездой» со счетом 3:2.

Фоторепортаж с победного матча смотрите здесь.

В прошлом сезоне ФК «Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог пройти в 1/4 финала Лиги Европы.

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