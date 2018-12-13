ФК «Спартак» сыграет против «Краснодара» при пустой фанатской трибуне

Московский клуб наказали закрытием трибуны В за кричалки фанатов в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив», который состоялся на стадионе «Открытие Арена» 2 декабря и завершился со счетом 2:1.
«У нас есть материалы делегата и материалы СМИ об оскорблении вратаря «Локомотива» Гилерме по расовому признаку и цвету кожи, а также скандировании ненормативной лексики», — сказал Григорьянц.
Он добавил, что «Спартак» оштрафовали на 300 тыс. рублей и запретили допуск зрителей на трибуну B на стадион «Открытие Арена» на один ближайший домашний матч чемпионата России по футболу — встречу с «Краснодаром», сообщает «Чемпионат».
Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 3 марта.
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