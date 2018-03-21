Фонд «Край Добра» помог жительнице Кубани приобрести новый слуховой аппарат

Возможность слышать подарили жители края Анастасии Саломатиной благодаря прошлогодний акции «Пасхальный звон».

Последний раз девушке меняли слуховые аппараты 9 лет назад. Стоимость новых приборов составила больше 250 тыс. рублей.

«Сейчас намного лучше, чем со старыми аппаратами. Слышится свободно. Новые звуки, новые эмоции, новые достижения», — сказала Анастасия Саломатина.

«Она может обучаться в средней школе, она может общаться со сверстниками, слушать музыку, просматривать любимые кинофильмы уже без тех проблем, которые у нее были раньше, когда этих слуховых аппаратов не было», — отметила детский врач-сурдолог Ольга Пыжова.

Подарить ребенку счастье слышать может каждый. Тем более, что сейчас на Кубани уже второй год в преддверии Пасхи фонд «Край Добра» проводит масштабную благотворительную акцию «Пасхальный звон». Принять участие в ней просто.

«Каждый в своем городе может провести любое благотворительное мероприятие и сообщить об этом фонду. Это может быть концерт, ярмарка в школе или фотосессия. И все средства, собранные на мероприятии, в данный период времени каждый может посвятить детям. Счастье слышать подарить ребенку можно, но сделать это мы можем только вместе», — сказала руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук.

Благодаря акции «Пасхальный звон» в прошлом году удалость собрать 6 млн рублей. На эти деньги были приобретены новые современные слуховые аппараты, речевые адаптеры и fm-системы. Акция продлится до 15 апреля.

Сделать пожертвование в пользу детей с нарушениями слуха можно на сайте фонда «Край Добра», нажав на кнопку «Я хочу помочь». Так в один клик можно подарить радость. Еще можно отправить СМС со словом «СЧАСТЬЕ» на номер 7715, через пробел указав любую сумму.

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