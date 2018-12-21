Футболистам «Урожая» представили нового помощника главного тренера

Диего Кинтеро Буэно приступил к работе 20 декабря.
Специалист выступал за команды «Атлетико Севилья», «Альбасете», «Побленсе», «Альхесирас», «Сеута» и «Марбелья».
По окончании карьеры был помощником тренера Серхио Крешича в ФК «Реал Бетис», «Мерида», «Реал Вальядолид», «Лас-Пальмас», «Мальорка», «Рекреативо» и «Реал Мурсия».
В качестве главного тренера работал с ФК «Сеута» и «Мерида». Ранее Диего Кинтеро Буэно уже работал помощником главного тренера «Урожая» Николая Писарева в нижегородском «Олимпийце», сообщает пресс-служба клуба.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Урожай» проводит сборы в Сочи. Николай Писарев возглавил команду в декабре.
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