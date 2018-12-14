Как российские футбольные клубы сыграли в матчах Еврокубка

Не удалось продлить свое пребывание командам, которые играли в Лиге Чемпионов.

Московскому «Локомотиву» трех набранных очков не хватило для того, чтобы занять хотя бы третье место в группе D. Железнодорожники одержали всего одну победу, над «Галатасараем», и остались без евровесны. А Федор Смолов, который перешел в «Локо» ради того, чтобы поиграть в главном клубном турнире Старого Света, не наиграл ни на один мяч.

Четвертое место в своем квартете занял и ЦСКА. Однако армейцы завоевали семь очков. Одно — в матче с чешской «Викторией». Сразу шесть — во встречах с мадридским «Реалом». Дома москвичи победили испанцев со счетом 1:0. А в гостях и вовсе забили три безответных мяча. Обидно, что в других играх таких подвигов совершить не получилось.

На первом месте в группе C в 1/16 финала проходит питерский «Зенит» — 11 очков в активе у команды, девять из них получилось заработать дома. Сначала благодаря победе над чешской «Славией» со счетом 1:0. Затем со счетом 2:1 удалось одолеть французский «Бардо». А в 5-м туре в ворота датского «Копенгагена» «сине-бело-голубые» отправили один безответный мяч.

Из группы G не получилось выйти у московского «Спартака». Всего одна победа над шотландским «Рейнджерс» и две ничьи обеспечили команде пять очков. Но этого оказалось явно недостаточно даже для того, чтобы занять третью строчку. В итоге «красно-белые» на последнем, четвертом месте в группе. И дальше они не проходят.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник