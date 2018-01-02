Кондратьев поздравил балетмейстера Юрия Григоровича с днем рождения

Губернатор направил поздравление в адрес народного артиста СССР и художественного руководителя Краснодарского театра балета.

В телеграмме Вениамин Кондратьев отметил, что трудно представить культурную жизнь Кубани и России без этого «выдающегося хореографа и удивительного человека».

«Благодаря вам русский балет остается визитной карточкой России ее гордостью и славой. Ваши победы — это, прежде всего, результат огромной работы и упорства. Все это, помноженное на яркий талант и преданность искусству, сделало вас всемирно известным Юрием Григоровичем. благодарю вас за вклад в создание и развитие балетного искусства на Кубани», — говорится в поздравлении.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде.

Более 30 лет, с 1964 по 1995, был главным балетмейстером Большого театра, с 2008 года — его штатным хореографом. Народный артист СССР, Лауреат Ленинской и государственных премий, Герой Социалистического Труда, Профессор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, Почетный президент комитета танца Международного института театра при ЮНЕСКО, Герой труда Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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