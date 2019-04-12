Краснодарка выложила на продажу космический скафандр за 70 тыс. рублей

Его самостоятельно сшила бабушка мальчика, который мечтал полететь в космос.
Об этом краснодарка написала в объявлении на «Авито».
В детстве сын женщины мечтал стать космонавтом. Бабушка мальчика сшила герметичный скафандр с системой вентиляции. Она сделала скафандр на вырост — в размере XXL. В итоге сын местной жительницы выучился на сварщика.
Скафандр много лет хранился дома как семейная реликвия. Женщина решила продать его.
Цена костюма — 70 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе интернет-сервиса для размещения объявлений.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 апреля отмечают День космонавтики. Российские космонавты с борта МКС поздравили землян с праздником.
Материал интернет-портала «Кубань 24» «Юрий Гагарин: необязательные детали» читайте здесь.