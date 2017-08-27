Краснодарские хирурги провели еще две операции пострадавшим в ДТП в порту Тамань

Всего пассажирам автобуса, который рухнул в море 25 августа в Темрюкском районе, сделали восемь операций.

Об этом 26 августа сообщила представитель краевого министерства здравоохранения.

«Пятеро были прооперированы в ЦРБ, еще одного оперировали в краевой (эти операции провели 25 августа, — прим. редакции). На данный момент прооперировали еще двоих, в итоге — восемь человек», — сообщила она, отметив, что «ситуация находится под контролем медиков».

По данным администрации Темрюкского района, состояние 13 пострадавших, находящихся в Центральной районной больнице стабильное, никого в тяжелом состоянии среди них нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Суд на два месяца арестовал водителя автобуса и индивидуального предпринимателя.

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