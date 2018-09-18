Краснодарский «Один театр» представит спектакль под открытым небом

Премьера спектакля-перфоманса «Город. Открытое небо» пройдет в День города — 23 сентября.

«Это попытка обратить художественный взгляд на проблемы современного городского общества и переосмыслить понятие города и его предназначение», — рассказали в пресс-службе театра.

Начало — в 16:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре ко Дню города разработали экскурсионный маршрут. В День города пройдет показ спектакля «Наш маленький Париж».

С подробной афишей праздничных мероприятий в День города можно ознакомиться здесь.

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