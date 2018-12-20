Мэрия и горожане обсудили инфраструктуру развивающихся районов Краснодара

На встрече с жителями 20 декабря обсудили развитие районов на улицах Восточно-Кругликовской, Московской, имени Героя Яцкова и Героев-Разведчиков.

В 2018 году на улице имени Героя Яцкова построили новую школу на 1 тыс. 550 мест в одну смену, она приняла учеников 1 сентября. В Московском микрорайоне администрация приобретает построенную инвестором большую школу на улице Байбакова.

На улице имени Героя Аверкиева достраивают еще одну школу на 1 тыс. 550 мест. Ее открытие запланировано на 1 сентября 2019 года. В декабре также начали строительство новой школы на 1,1 тыс. мест в поселке Российском.

Завершают реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской — практически на всем протяжении уложили чистовой слой асфальта, нанесли разметку. На пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской вместо кольца организовали перекресток, установили светофор. В микрорайоне также продлили троллейбусную линию до улицы Домбайской. По просьбам жителей светофор установят на перекрестке Черкасской и Героев-Разведчиков.

На встрече обсудили и реализацию планов по продлению трамвайных линий на улице Московской к Петра Метальникова и Достоевского по Красных Зорь к Российской с выходом к стадиону.

В планах на 2019 год — реконструировать проблемный участок на улице имени 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Здесь расширят дорогу до четырех полос, создадут всю необходимую дорожную инфраструктуру.

Ведется проектирование ремонта улицы Черкасской — там также планируют расширить проезжую часть, сделать тротуары, уличное освещение, заменить дорожное покрытие.

На встрече рассмотрели блок вопросов, связанных с решением инфраструктурных проблем Музыкального микрорайона. Для ликвидации подтоплений там завешают строительство ливневого коллектора со врезкой в магистральный коллектор на улице имени Петра Метальникова.

В микрорайоне сейчас достраивают дополнительный водопровод на улице Московской от Петра Метальникова — из 960 м уложено 800 м. С вводом в эксплуатацию дополнительного водопровода увеличится количество воды, подающейся в Музыкальный.

В районе улиц имени Мусоргского и Есенина продолжают строить блочную распределительную трансформаторную подстанцию. Ее планируют закончить в середине 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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