Молодежка ФК «Краснодар» дома проиграла «Реалу» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА

Поединок за право пробиться в 1/8 финала турнира прошел в Краснодаре 7 февраля.

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти (дополнительное время не проводилось) успешнее оказался «Реал». Он вышел в 1/8 финала, а «Краснодар» сошел с дистанции.

На матче побывали 32 тыс. 510 болельщиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», молодежка ФК «Краснодар» вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка турнира прошла 11 декабря. Стало известно, что за право выступить в 1/8 лиги ФК «Краснодар» сразится с мадридским «Реалом».

Болельщики могли выбрать место проведения матча. Первоначально местом встречи должен был стать стадион Академии ФК «Краснодар». Однако после оглашения результатов жеребьевки в ФК «Краснодар» поступило значительное количество заявок на посещение матча.

На встречу продали все билеты. Вместимость стадиона составляет 33 тыс. 979 мест.

О том, как играли молодежные команды ФК «Краснодар» и «Реал» в этом спортивном сезоне, вы можете узнать здесь.

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