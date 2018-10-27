Мост через Макопсе восстановлен, проезд по трассе Джубга — Сочи открыт

Об этом 27 октября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи восстановлено. Работы здесь велись в круглосуточном режиме. Мост был открыт за считанные часы, досрочно — и теперь тысячи людей смогут попасть в Сочи. Благодарю дорожников за их нелегкий, самоотверженный труд.» — написал глава региона в своем аккаунте в Фейсбуке.

Первые автомобили, поехавшие через мост около 05.00 27 октября попали на видео:

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24-25 октября в Туапсинском районе выпала двухмесячная норма осадков. Из-за подтопления в районе ввели режим ЧС. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе и повреждения моста через нее было закрыто движение на федеральной трассе Джубга — Сочи. Ремонт участка начался 25 октября. Специалисты рассчитывали обеспечить проезд через реку Макопсе в течение 48 часов. 36 дорожных рабочих и 49 единиц спецтехники круглосуточно вели ремонтные работы.

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