На Кубани 10 октября будет ясно, температура достигнет 26 °С

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13 °С, при прояснении 3-5 °С тепла, днем 19-24 °С, местами по югу до 26 °С.

На Черноморском побережье утром и днем в районе Сочи местами слабый дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем в районе Новороссийска временами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 21-26 °С.

В Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 23-25 °С.

Сочи +22…+24 °C слабый дождь

Туапсе +24…+26 °C переменная облачность

Геленджик +24…+26 °C переменная облачность

Новороссийск +23…+25 °C переменная облачность

Анапа +23…+25 °C переменная облачность

Крымск +22…+24 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +24…+26 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +20…+22 °C переменная облачность

Ейск +19…+21 °C переменная облачность

Тихорецк +19…+21 °C переменная облачность

Кропоткин +22…+24 °C переменная облачность

Армавир +22…+24 °C переменная облачность

Лабинск +22…+24 °C переменная облачность

Белореченск +24…+26 °C переменная облачность

Горячий Ключ +24…+26 °C переменная облачность

Краснодар +23…+25 °C переменная облачность

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