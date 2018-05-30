На Кубани большегрузам запретят движение по трассам при температуре выше 32 °С

Водители грузовиков должны обратить внимание на введенные ограничения с 1 июня.

Если температура воздуха превысит отметку в 32 °С, то с 9:00 и до 21:00 многотонникам запретят движение. Такие меры принимаются ежегодно для того, чтобы сохранить асфальт: покрытие из-за жары становится пластичным и не выдерживает нагрузок.

«Мы как орган исполнительной власти обязаны за счет средств краевого бюджета принимать меры по возмещению ущерба, причиняемого дорожному покрытию. Конечно, мы все как налогоплательщики должны сохранить существующую сеть и не допустить ее разрушения», — сказал замначальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Иван Горгулов.

Соответствующий приказ о запрете большегрузам проезда в дневное время по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева подготовили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. По мнению специалистов, такая мера снизит аварийность и увеличит пропускную способность на трассах.

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