На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности на 24-27 сентября

Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс — сохранится в эти дни местами по восточной половине и в отдельных северо-западных и центральных районах Краснодарского края.

В связи с этим МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): «101» — единый номер пожарных и спасателей, 8(861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

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