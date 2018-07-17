На Кубани увеличились случаи обращения в страховые компании

В основном жители региона просят компенсировать затраты на ремонт поврежденных автомобилей после проливных дождей, ураганного ветра и града.

Машины тонули в глубоких лужах. Вода проникала в салоны, заливала двигатели и электронику. Но не все виды автострахования могут возместить ущерб от разгула стихии. Это предусмотрено только КАСКО.

Также пострадали и жилые дома. Во многих квартирах потекли потолки, намокли стены, влага проникала даже сквозь цемент и бетон. Не будет считаться страховым случаем, если крыша здания была в аварийном состоянии.

«Если дождь попал в незакрытые окна на чердаке или крыша была в таком состоянии, что позволяет проникновение дождя, страховщик может не признать это страховым случаем. Мы говорим о нормальном доме, который соответствует требованиям и условиям нормального проживания», — пояснил директор Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края Николай Белоконь.

Во время погодных катаклизмов страховщики не заключают договоры. Подписать контракт можно будет только после того, как наступит хорошая погода.

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