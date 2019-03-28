На Кубани ужесточили приговор троим гражданам Ингушетии за торговлю оружием

Межрегиональный канал поставки оружия выявили оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу в декабре 2018 года вынес Советский суд Краснодара, в марте состоялась апелляция по делу.

Прокуратура края не согласилась с приговором, посчитав наказание мягким и не соответствующим степени общественной опасности преступлений, и внесла апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда изменила приговор.

Наказание каждому из осужденных усилили, сроки увеличили. Им назначили от трех лет до 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд назначил штрафы в размере от 50 до 150 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году один из преступников через двоих сообщников собирался продать огнестрельное оружие и боеприпасы на Кубани. Покупателем выступил сотрудник краевого УФСБ. Из незаконного оборота изъяли автомат АК-74, два самодельных пистолета МР-371, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и 39 патронов. В декабре 2018 года суд назначил одному из подсудимых 4,5 года лишения свободы и штраф в размере 80 тыс. рублей, его подельникам — по 2,5 года со штрафами по 50 тыс. рублей.