Новая амбулатория в Горячем Ключе займет площадь в 200 кв. м

Офис ВОП начали строить в микрорайоне Развилка.

Там уже стартовали подготовительные работы: монтажники расчистили площадку, выкопали деревья и проложили дренажные трубы. Подрядчик планирует поднять участок на один уровень с дорогой и приступить к разрытию котлована. Принимать в амбулатории будут и взрослых, и детей. Новые современные кабинеты развернутся на площади в более чем 200 кв. м.

«Врачебная амбулатория будет располагать большими, хорошими, светлыми помещениями, процедурным, физиотерапевтическим и прививочным кабинетами, дневным стационаром. Планируется привлечение врачей, среди них педиатра и акушера-гинеколога», — сообщила заведующая поликлиникой центральной городской больницы Горячего Ключа Дана Кузьмичева.

За последние годы население Развилки увеличилось почти в три раза, а старая амбулатория не обладала нужными площадями и не соответствовала санитарным нормам. Сейчас врач временно принимает пациентов в центральной поликлинике Горячего Ключа, но это очень далеко для жителей Развилки, особенно тяжело приходится пожилым людям.

«Очень много там людей, в основном пенсионного возраста, потому что это старый район. Ежедневно приходят до 20 человек, бывает и больше», — рассказала врач общей практики центральной городской больницы Горячего Ключа Тамара Сметанко.

Новое здание, как обещает подрядчик, должно быть построено уже в декабре. Квалифицированную медицинскую помощь в амбулатории будут получать около 6 тыс. жителей. К 2020 году на Кубани планируют открыть 500 таких учреждений.

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