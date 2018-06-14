Полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский забил первый гол на ЧМ-2018

В открывающем матче ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии первый гол был забит на 12-й минуте.

Отличился полузащитник ФК «Краснодар» и сборной Юрий Газинский. Мяч в ворота Саудовской Аравии он отправил во время розыгрыша углового.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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