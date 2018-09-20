Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов

20 сентября в 19:49

Президент России Владимир Путин 20 сентября во время выступления на втором Евразийском женском форуме заявил о готовности создавать лучшие возможности для самореализации женщин.

«Россия вносит существенный вклад в обсуждение стратегии действий, направленных на повышение роли женщины в решении глобальных проблем», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что мир только выиграет, если женских историй успеха будет как можно больше.

«В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие еще существующие стереотипы и карьерные ограничения и, что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела. Чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты», — заявил президент.

При этом, по мнению Путина, важно сохранить и традиционные ценности семьи и материнства, пишет «Российская газета».

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