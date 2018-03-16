Режиссер Федор Бондарчук назвал дату выхода в прокат фильма «Притяжение-2»

Вторую часть фантастического фильма планируют выпустить в прокат 26 декабря 2019 года.

По словам российского режиссера и продюсера Федора Бондарчука, сценарий фильма находится в стадии написания. При этом бюджет картины составит 650 млн рублей, 150 млн уйдут на маркетинг.

«Это вдвое больше, чем первая часть, так как значительная часть бюджета уйдет на спецэффекты, картина будет масштабнее», — сказал Федор Бондарчук.

Первая часть картины вышла на экраны в январе 2017 года и собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, ее закупили более 70 стран. Лента рассказывает о корабле пришельцев, который сбивают российские военные, и он терпит крушение в московском районе Чертаново, пишет РИА «Новости».

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