С 17 по 25 ноября в Сочи отметят День города

Стала известна программа праздничных мероприятий, которые растянутся на девять дней.

С 17 ноября во всех районах Большого Сочи пройдут праздники микрорайонов и сел. Жителей и гостей города ждут концерты, точки активности, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.

Общегородские торжества начнутся с 21 ноября. В Свято-Михайло-Архангельском Соборе пройдет праздничная литургия, а в Зале органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской состоятся концерт классической музыки «Юные таланты — городу» и выставка работ юных художников. В Зимнем театре 22 ноября проведут торжественный прием от имени главы города. А 23 ноября там же будут чествовать выдающихся сочинцев, подведут итоги городского конкурса профессионального мастерства «Сочинские мастера» и смотра «Чистый дом — красивый город».

Основные праздничные мероприятия запланированы на 24 и 25 ноября. В эти дни жителей и гостей курорта ждут программы «Сочи — город юности, счастья и любви», «Душевный Сочи», «Сочи — город детства, радости, мечты», фестиваль воздушных шаров AIR BooM, «Парад велосипедов», гонка спортсменов и ветеранов, XIV фестиваль-конкурс национальных культур «Этно-Сочи».

На Площади перед Зимним театром в 18:00 стартует концертная программа «Живописный Сочи — город праздник, музыки, искусств». Хэдлайнерами концерта станут певица Алиса Мон и экс-солист группы «На-на» Павел Соколов.

Кульминацией Дня города станет музыкальный фейерверк, который пройдет на двух площадках — площади Флага в 21:00 и площади у Зимнего театра в 22:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Подробнее ознакомиться с программой праздничных мероприятий на курорте можно здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи ко Дню города появится новый сквер, на улицах высадят 500 тыс. цветов. Из-за велопробега 24 ноября перекроют часть улиц.

ХК «Сочи» проведет 16 ноября диско-матч в честь Дня города. А 19 ноября Юрий Башмет даст большой осенний гала-концерт, посвященный дню основания Сочи.

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