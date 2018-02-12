Школьники Краснодара приняли участие в акции «Помнить, чтобы жить»

В день годовщины освобождения краевой столицы старшеклассники колоннами пронесли Георгиевскую ленту к мемориалу «Защитникам рубежей Отечества — пограничникам».

Они самостоятельно сшили георгиевские ленты и пронесли по улице Мачуги. В сквере Пограничников лоскуты соединили в единый стяг. Лента растянулась на 400 м. В небо школьники выпустили разноцветные шары.

«Можно ассоциировать с белыми голубями свободы, которые освободились от оков фашистских захватчиков. Те же красные шары у нас были, как маяки, которые давали нам сигнал также, как и им во время войны, когда наносился авиаудар или артобстрел», — сказал ученик школы № 52 Семен Хиль.

Ко дню освобождения краевой столицы школьники выучили гимн Краснодара. Его дети исполнили в финале акции памяти.

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