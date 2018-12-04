Скрипач Михаил Казиник провел в Краснодаре концерт для воспитанников детдомов

Проект «Я обнимаю вас музыкой» проходит при поддержке Сбербанка. Для слушателей через игру и рассказы открывают мир классического искусства.

«Моя задача в данном случае — сделать все возможное при помощи музыки, в которой есть чистая любовь, вибрация. При помощи тех слов и идей потрясти детей, изменить какую-то траекторию, что-то внести в мозг, в сердце такое. На время стать отцом, дедушкой», — сказал искусствовед Михаил Казиник.

«Проект действительно глобальный, он будет проходить во многих городах нашей страны. Михаил — уникальный человек, как он общается с аудиторией любого возраста, будь это депутаты Государственной Думы, сотрудники Сбербанка или дети», — отметил управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

Это не первый социально-культурный проект банка. Так, например, на прошлой неделе в Краснодарском музее имени Ф. А. Коваленко открылась первая в России выставка тактильных картин «Видеть невидимое».

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