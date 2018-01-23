СМИ: допинг-пробы Шипулина и Ана на Олимпиаде в Сочи подменили

По данным СМИ, изначально Виктор Ан и Антон Шипулин не фигурировали в докладе Макларена.

Также спортсмены ранее не были подвергнуты санкциям со стороны Международного олимпийского комитета.

Однако спортсмены не получили приглашений на Олимпиаду-2018. Такое решение было принято в связи с тем, что по данным расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, их допинг-пробы были подменены на Играх-2014 в Сочи, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МОК не допустил шорт-трекиста Виктора Ана на Олимпиаду-2018. В список не включили биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018.

«Чистые» российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн.

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