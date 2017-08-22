СМИ: ФК «Спартак» планирует купить игрока «Краснодара» Подберезкина

Также московская команда близка к приобретению хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева.

Об этом в социальных сетях сообщил журналист Василий Конов.

«Спартак начал работу по покупке Подберезкина (отпустит ли «Краснодар»?) и молодого перспективного центрдефа одной из европейских сборных», — написал он.

Плюс Спартак начал работу по покупке Подберезкина (отпустит ли Краснодар?) и молодого перспективного центрдефа одной из европейских сборных.

— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 22 августа 2017 г.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщали, что полузащитник ФК «Краснодар» Вячеслав Подберезкин уйдет в «Ростов».

Игрок перешел в стан «черно-зеленых» 28 декабря 2015 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.

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