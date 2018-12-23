Соперник «Краснодара» по Лиге Европы назначил нового главного тренера

Наставником «Байера» стал 54-летний Петер Бош.

Специалист подписал контракт до 30 июня 2020 года.

Ранее команду возглавлял Хайко Херрлих, которого отправили в отставку. «Байер» сейчас занимает девятое место в бундеслиге, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы стал немецкий «Байер». Первый матч пройдет в Краснодаре 14 февраля, ответный — 21 февраля на выезде. Билеты на игры Лиги Европы «Краснодар» — «Байер» поступят в продажу в следующем году.

Наставник ФК «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы, отметив, что на стадии 1/16 финала слабых команд в турнире не остается.

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