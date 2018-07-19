Состав ФК «Краснодар» пополнит бразилец Сидней Решел

Об этом 19 июля сообщило руководство клуба.

Сейчас клубы «Депортиво» и «Краснодар» уже согласовали все детали трансфера Сиднея Решела. Футболист прибыл в расположение «черно-зеленых» в Австрии. Вместе с командой защитник вылетит в Краснодар, где пройдет медицинское обследование, после чего с ним будет подписан личный контракт.

Сидней Решел да Силва Жуниор родился 23 августа 1989 года в бразильском городе Алегрети. Обучался в футбольной школе клуба «Интернасьонал» из Порту-Алегри, и в нем же начал свою профессиональную карьеру в 2007 году.

Летом 2008 года защитник был приобретен португальской «Бенфикой». В Португалии он играл нерегулярно, хотя и выиграл со своим клубом национальный чемпионат, три Кубка и Суперкубок. В 2011 году на правах аренды Решел перешел в турецкий «Бешикташ». Затем его арендовали испанские клубы: сначала барселонский «Эспаньол», затем «Депортиво» из Ла-Коруньи. Там он стал одним из ключевых игроков и в 2015 году подписал контракт с «Депортиво» на постоянной основе, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее информацию о трансфере Решела распространяло издание La Voz de Galicia.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник