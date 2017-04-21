Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Все большей популярностью в нашей стране пользуется строительство домов из оцилиндрованного бревна. Единственный существенный недостаток домов из оцилиндрованного бревна – это невозможность заселения сразу после постройки такого чуда. Дома из этого материала строятся из древесины естественной влажности.

По завершению строительства, в такой дом нельзя будет въехать в течение 2-3 лет, пока древесина не высохнет окончательно, но как только это случится – можно смело въезжать и праздновать новоселье. Но для людей мечтающих жить в таком доме из чистого дерева, подобный недостаток не является серьезной проблемой. Все жилищные вопросы, связанные с документами при оформлении недвижимости можно решить, обратившись к специалистам. Тут по ссылке вы найдете информацию о том, как решаются такие вопросы.

Диаметр оцилиндрованных бревен бывает от 160 до 700 мм., а стандартная длина бревна 6 метров. «Оцилиндровка» изготавливается из различных пород дерева (сосна, северная сосна, сибирская лиственница, кедр) и цены варьируются в зависимости от диаметра бревна и древесины из которой оно будет изготовлено.