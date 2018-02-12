Теннисистка Шарапова проиграла в первом круге турнира в Дохе

Россиянка уступила румынке Монике Никулеску.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 3:6, она продолжалась 2 часа 40 минут.

Мария Шарапова выступала на турнире в Дохе, получив wild card (специальное приглашение) от организаторов. Спортсменка дважды становились победительницей турнира (2005, 2008).

Во втором круге Никулеску сыграет с победительницей матча между представительницей Омана Фатимой Ан-Набхани и словачкой Магдаленой Рыбариковой. Ан-Набхани и Рыбарикова проведут встречу 13 февраля, сообщает ТАСС.

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