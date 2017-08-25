Теннисистка Шарапова сыграет с румынкой Халеп в первом круге US Open

25 августа в 20:53

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.

По результатам жеребьевки, российская теннисистка Мария Шарапова встретится со вторым номером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США.

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с китаянкой Ван Цян, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Россиянка 31 июля выиграла первый матч на турнире в Стэнфорде, после чего снялась с соревнований из-за травмы.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах. Шарапова призналась, что возвращение на корт после дисквалификации будет непростым.

В первом матче после дисквалификации, который состоялся на турнире WTA в Штутгарте, Шарапова одержала победу.

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