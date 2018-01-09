Три игрока ФК «Краснодар» вошли в рейтинг УЕФА как проявившие себя в 2017 году

В список попали голкипер Матвей Сафонов, защитник Алексей Грицаенко и нападающий Иван Игнатьев.

В список вошли футболисты не старше 22 лет по итогам 20 осенних туров чемпионата России по футболу прошлого года.

Эксперты отметили, что 18-летний Сафонов уже имеет в своем активе полный матч на профессиональном уровне. В домашней игре с «Амкаром» тренерский штаб «Краснодара» принял решение выпустить его в качестве резервного вратаря. По ходу встречи он совершил несколько удачных сейвов.

В игре Грицаенко отмечается огромный прогресс: с середины октября защитник провел без замен все игры чемпионата России. Защитника называют кандидатом в сборную России.

Российский нападающий Иван Игнатьев является лучшим бомбардиром молодежного первенства России, а также Юношеской лиги УЕФА. В августе Игнатьев отметился победным голом «Ахмату», а затем забил «Црвене Звезде» в квалификации Лиги Европы, отмечает официальный портал УЕФА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий ФК «Краснодар» Иван Игнатьев вошел в рейтинг самых многообещающих игроков 2018 года.

Вернуться на ленту

Источник