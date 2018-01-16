Умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

Политик скончался 15 января в возрасте 72 лет.

О смерти Анпилова сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. По ее словам, 13 января политик собирался на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал. Три дня лежал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в кoме и скончался от обширного инсульта, сообщает ТАСС.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края, после окончания ремесленного училища работал на комбайновом заводе. Окончил журфак МГУ, работал в Гостелерадио СССР. В 1984-1985 годах работал в Никарагуа. В 1990 году был избран депутатом Моссовета. Был председателем Исполкома общественно-политического движения «Трудовая Россия» в 1992—2012 годы, являлся почетным председателем этого движения.

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